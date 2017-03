Tweede verdachte verhoord in rechtszaak Paay

video Rapper Boef: Droom is samenwerken met internationale ster

16:42 Van treitervlogger naar hitmachine. Sofiane Boussaadia, beter bekend als Boef, maakte binnen een jaar tijd een opvallende transformatie door. Werd de rapper in 2016 nog verketterd in RTL Late Night door Rick Nieman, nu breekt hij records met zijn album Slaaptekort. En de 24-jarige Boef wil meer: ,,Ik zou graag in Ahoy of Afas Live staan.”