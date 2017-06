'Tweeling Beyoncé en Jay Z heet Rumi en Sir'

Video Twaalfde Concert at SEA is één groot feest

30 juni Op de Brouwersdam in Zeeland is de twaalfde editie van Concert at SEA is in volle gang. De tienduizenden bezoekers komen vandaag vooral voor de Zeeuwse band Blof. Later staan Kensington en rockzangeres Anouk nog op het programma. Lees het laatste nieuws in ons dossier.