Twijfelende Paul Verhoeven vergelijkt Trump met Hitler

,,Amerika is lastiger op dit moment", bekent Verhoeven desgevraagd aan Matthijs van Nieuwkerk. ,,Ik heb heel erg veel moeite om mij daar te identificeren met de regering die daar nu is." Op de vraag van tafeldame Daphne Bunskoek of hij overweegt het land om die reden te verlaten, antwoordt hij instemmend. ,,Daar zitten we thuis ook heel veel over te praten."



Daarop maakt Verhoeven de vergelijking met het begin van het nazi-tijdperk in Duitsland. ,,In '33 en '34 zijn alle mensen in Duitsland die een beetje inzicht hadden het land uit gevlucht. Ik wil niet zeggen dat het zo erg is, maar het is niet zo dat het in een andere richting gaat. Het lijkt allemaal een beetje op hetzelfde."