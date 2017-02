Typhoon: alles verandert, behalve de blote voeten

Als er één ding is dat Glenn de Randamie, zoals Typhoon echt heet, wil voorkomen, dan is het in herhaling vallen. Voortborduren op zijn hitalbum Lobi da Basi (2014) zou verreweg de eenvoudigste weg zijn. ,,Maar ik wil geen one-trick pony worden’’, zegt de zanger op de dag waarop zijn theatertour met Sinfonietta en de Belgische pianist Jef Neve wereldkundig wordt gemaakt. Op 4 januari 2018 beginnen ze in Arnhem, het tiende en laatste optreden is op 16 januari in Heerlen.



Voor wie Typhoon live wel eens aan het werk heeft gezien, is het op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke combinatie. De springende hiphopper die zijn publiek opzweept speelt samen met een gezelschap klassiek geschoolde strijkers. ,,Hoe bedenk je het?’’, vraagt De Randamie (32) zich hardop af. ,,Typhoon met een klassiek ensemble? Het is iets dat ik niet ken: klassiek en theater… ik ben er zelfs een beetje bang voor. Maar om nu weer veertig festivalshows te gaan doen, daar zit de uitdaging niet in. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen.’’



Daar is Typhoon al druk mee bezig. Hij is net begonnen met een theatertournee, waarin hij met een klein gezelschap musici intieme optredens geeft. ,,Er gaat een nieuw universum open. Ik zit op het podium en moet het helemaal uit mezelf halen, ik krijg geen energie terug van het publiek zoals ik dat gewend ben. Maar ook al vind ik dat spannend, ik geniet wel. Wat doe je nog na Ziggo Dome? Een theater in Amersfoort met 175 man. Heerlijk om te doen. Mensen kennen mij als een enorm energiek mannetje, maar voordat ik doorbrak met Lobi da Basi was ik dichter. Het gaat mij niet om groot, groter, grootst.’’