Typhoon wint Edison voor rauwe videoclip 'We Zijn Er'

Met zijn 'We Zijn Er' maakte Glenn de Randamie, beter bekend als Typhoon, afgelopen jaar de beste muziekvideo van Nederland. De Zwolse rapper ontving gisteravond voor zijn videoclip een Edison tijdens de Edison Popprijzen in de Gashouder in Amsterdam.

In de strijd om de award moest Typhoon het opnemen tegen Douwe Bob en zangeres Sevdaliza. Twee jaar geleden ontving de Zwollenaar al twee Edisons. Toen voor in de categorieën beste album en beste hiphop.

Rauwe clip

'We Zijn Er' is een korte film waarin de Zwolse rapper een slaaf speelt. De emoties in de rauwe videoclip grijpen je, zo vertelde de rapper. ,,Dat is precies wat we met ‘We Zijn Er’ wilden bereiken. Het moest je als kijker raken.’’

De videoclip is een voortvloeisel van de zoektocht naar Typhoon zijn familieachtergrond. ,,Ik had veel vragen over mijn familiegeschiedenis. In mijn speurtocht kwam ik erachter dat mijn overgrootmoeder slaaf was. Dat greep mij. Het is dichterbij dan je zelf denkt, dat vergeten veel mensen.’’

Oncontroleerbaar

Met die informatie in zijn achterhoofd toont Typhoon in zijn video een onderdeel van de slavernij. In een scène ondergaat de rapper meerdere zweepslagen. ,,Ik wilde geen gespeelde emoties tonen. Daarom werd ik echt geslagen. In eerste instantie met een zweep, om de impact te voelen. Zo kon ik mij er iets bij voorstellen hoe al die mensen zich toen voelden. Uiteindelijk vervingen we het voorwerp voor een stok. Zo’n zweep is toch vrij oncontroleerbaar.’’