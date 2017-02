'Uitspraak Van Duin over terugkeer Martine Bijl voorbarig'

Bijl (68) werd in september 2015 getroffen door een hersenbloeding. Om die reden werd ze het afgelopen seizoen van de Omroep MAX-kijkcijferhit vervangen door André van Duin. De invalpresentator speculeerde vanochtend in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10 over Bijls terugkeer. ,,Het zou kunnen dat ik nog een seizoen doe hoor, maar waarschijnlijk gaat Martine het doen. Dat hoop ik in elk geval van ganser harte.’’



Van Nispen vindt dit te voorbarig. ,,Zijn uitspraken verraste me. Ik kan niet zeggen dat Martine ‘waarschijnlijk’ weer terugkeert. Alleen dat het met haar telkens een beetje beter blijft gaan. Het zijn stapjes, millimeters. Maar volgende week moet daar wel een beslissing over komen.’’ Ook Omroep MAX-baas Jan Slagter zegt geen voorspelling te kunnen en willen doen.



André van Duin gaf op de radio aan naar alle waarschijnlijkheid wel het nabeschouwingsprogramma Smaakt Naar Meer voor zijn rekening te nemen.