Uitvaart George Michael is top secret

Hij was wereldberoemd, maar bijna niemand ter wereld weet of George Michael zondag nu wel of niet wordt begraven. De familie van de met kerst overleden zanger trekt met succes een rookgordijn op.

Maandenlang moesten de rouwende familieleden van George Michael geduld betrachten. Al die tijd werd het stoffelijk overschot van de zanger van wereldhits als Faith, A Different Corner en Freedom onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. Toen die bekend was - hart- en leverfalen - was het wachten op een datum voor de uitvaart en een kans om de superster de laatste eer te bewijzen.

Misschien was de angst voor een enorme toeloop van fans aanleiding voor de familie om alles geheim te houden. Want officieel staat nog niets vast, terwijl al allerlei details uitlekten naar de Britse pers. Het belangrijkste punt: de zanger zou zondag worden bijgezet in het graf van zijn moeder op Highgate West Cemetery in Noord-Londen. Maar zelfs de beste vrienden van de zanger zijn daarover nog niet ingelicht.

Dertig mensen

Britse kranten, waaronder The Sun en The Daily Star, citeerden bronnen die meer weten over de begrafenis en de beweegredenen van de familie. Eén ding is duidelijk: die familie wil zeker geen grootse plechtigheid die live op tv komt. ,,Het wordt een kleinschalige dienst in een kapelletje waar plaats is voor maar dertig mensen’’, zegt een bron van de Britse pers. ,,Daar zal naast familie en zijn beste vrienden verder niemand bij zijn.’’ Zelfs een deel van de gasten die wel toegang krijgen, zou pas op de dag zelf te horen krijgen waar en hoe laat ze zich moeten melden. Alles om te voorkomen dat hordes fans de orde verstoren.

Onder de genodigden is Andrew Ridgeley, die in de jaren 80 met George de wereld veroverde als het popduo Wham. Volgens dezelfde bron is Ridgeley gevraagd het woord te voeren tijdens de uitvaart, maar heeft hij voor de eer bedankt omdat hij er te emotioneel onder is. Nu is voormalig Spice Girl Geri Horner (voorheen Halliwell) uitverkoren om te spreken. Dat zou, aldus de Britse kranten, de wenkbrauwen hebben doen fronsen van Georges vrienden. George en Geri waren op het moment van zijn overlijden lang niet meer zo close als vroeger.

Volledig scherm Andrew Ridgeley hield vorige maand bij de Brit Awards in Londen een geëmotioneerde toespraak. Naast hem vecht zangeres Shirlie Holliman tegen haar tranen. Zij werkte ook met George Michael en Andrew Ridgeley samen in Wham. © Getty Images