United Airlines weigert meisjes met leggings, celebrities boos

Een mede-reiziger twitterde over het incident, dat vervolgens een storm aan reacties losmaakte op Twitter. Chrissy Teigen reageerde verbaasd: ,,Ik heb eerder met United gevlogen met alleen een jurkje aan", aldus het supermodel. Chrissy grapte dat ze volgende keer alleen een spijkerbroek en sjaal aan boord zal dragen.



Komiek Sarah Silverman liet zelfs weten van maatschappij te veranderen. ,,Ik vlieg heel vaak. Sta op het punt in april op tournee te gaan en ik wissel al mijn vluchten met United voor een andere airline", aldus Silverman. Ook acteurs Andy Richter en William Shatner maakten grappen ten koste van de vliegmaatschappij.



Kortingstarief

United reageerde via Twitter op de ontstane commotie en zei dat de luchtvaartmaatschappij het recht heeft om passagiers te weigeren die geen schoeisel of gepaste kleding dragen. Later vulde de maatschappij die verklaring. De twee jonge vrouwen in kwestie vlogen op een speciaal tarief voor familie en vrienden van medewerkers van de luchtvaartmaatschappij.



Voor mensen die gebruik maken van dit tarief gelden speciale kledingvoorschriften. Leggings zijn niet toegestaan, evenals spijkerbroeken met scheuren erin. Volgens United is dit, omdat mensen die vliegen op dit speciale kortingstarief de maatschappij vertegenwoordigen.



Sarah Silverman heeft voor die veklaring totaal geen begrip. United moet de regels updaten, vindt de actrice, aangezien ze ouderwets zijn en vooral op vrouwen betrekking hebben.



United stuurde er nog een tweet die verwijst naar een verklaring achteraan: ,,Aan onze reizigers: jullie leggings zijn welkom!"