Vader Rick is de motor achter OG3NE

Even dreigde er chaos na de kwalificatie van OG3NE voor de Songfestivalfinale. De strak geregisseerde persbijeenkomst van de organisatie liep ten einde en cameraploegen stortten zich op de drie zussen Vol, die voorzichtig afdaalden van het podium. De zoekende blikken van Amy, Shelley en Lisa wezen in één richting: die van vader Rick Vol. Die wrong zich – petje met de tekst Team OG3NE op – als regisseur door de dringende menigte: ,,Meiden, hierheen. Beetje doorlopen. Die kant, ja!'' Het is een rol die vader Vol (54) van nature op zich neemt. De zussen van OG3NE zingen én spreken in Kiev weliswaar steeds over hun door botkanker getroffen moeder Isolde, die de inspiratie is van hun nummer Lights & Shadows . Het is Rick die hen bij vrijwel elke stap op het Songfestival begeleidt.

Fluwelen handschoenen

Uiteraard werkt er een groot team rondom de groep. Daarin opvallend: drie herkansers na een Songfestival-debacle. Manager is Benno de Leeuw, die ook De Toppers in Moskou begeleidde (Resultaat: roemloze uitschakeling), de kleding komt van Tycho Boeker (de man achter 'scheurjurkgate' rondom Trijntje Oosterhuis) en tv-regisseur Rolf Meter zette in 2010 de draaiorgel-act van Sieneke in elkaar.



Maar er is er maar één die letterlijk overal bij is. Rick Vol is niet alleen componist van de Oranje-inzending Lights & Shadows, hij keek ook mee met outfitkeuze, met het maken van de videoclip en is tijdens Nederlandse concerten te horen op het in-ear-systeem dat de meisjes dragen. Daarop zijn soms aanwijzingen te horen over podiumposities of naderende hoge noten.



Ook was hij er bij toen Lights & Shadows in de Hilversumse Wisseloord Studio’s werd opgenomen. In de reportage die de AVROTROS er maakte is te zien hoe hij zijn dochters bij nagenoeg elke zangnoot coacht. En dat gaat niet met fluwelen handschoenen aan. ,,We zijn direct tegen elkaar, ja'', zegt hij zelf. ,,Als je omslachtig gaat doen, kom je niet tot het einddoel.''