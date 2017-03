Vader Spice Girls-zangeres Mel B overleden

Guus Meeuwis clubs in met nieuwe muziek

9:38 Guus Meeuwis (44) gaat dit najaar weer op tournee met The Monkey Sandwich Band. De zanger, die onlangs bekendmaakte te stoppen als The Voice of Holland-coach, gaat net als in 2010 en 2013 nieuw materiaal spelen dat nog niet op een album is verschenen. Dat meldt concertorganisator Double Vee.