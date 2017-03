Vader tempert vreugde over huwelijk Miley

Miley is sinds vorig jaar weer gelukkig met Liam. De twee leerden elkaar in 2009 kennen op de set van The Last Song, Ze waren verloofd maar besloten in 2013 ieder hun eigen weg te gaan. Eind vorig jaar werd Miley weer gespot met een verlovingsring. Later bevestigde ze dat zij en Liam weer trouwplannen hadden.