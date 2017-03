Van een getrouwde vent blijf je wel/niet af

Angela de Jong



Natuurlijk, laat er geen misverstand over bestaan: Humberto is de hoofdschuldigde in deze affaire. Hij is degene die bezet is, de vader van drie leuke kinderen met wie hij maar wat graag pronkte op premières en feestjes, de 51-jarige presentator die ik vele malen hoger had ingeschat dan te vallen voor een 31-jarige blonde collega met een leuk gezichtje, de man die gewoon beter had moeten weten. Maar. Er zit aan deze affaire nóg een component. Het zal wel door mijn calvinistische opvoeding komen, maar ik vind het ook écht: Zíj, Dionne Stax, gaat niet vrijuit.



Van alle levenswijsheden die ik mijn opgroeiende dochters en zoon hoop bij te brengen staat er één fier bovenaan: van een getrouwd persoon blijf je af. Zo simpel is het. Flirten mag (ik ben heus niet roomser dan de paus) maar daarna is het klaar. Dat een bezette vent niet weet waar zijn grenzen (horen te) liggen, betekent niet dat een vrijgezelle vrouw daar totaal gewetenloos overheen kan walsen. Zij heeft ook een morele verantwoordelijkheid.



En de volgende les, die daar meteen bij hoort: eens een wankele ridder, altijd een wankele ridder, jongens. Oftewel: Als een man of vrouw dit één keer doet, dan gaat het vaker gebeuren, daar kun je donder op zeggen. Over een paar jaar komt er geheid weer iemand langs die net iets mooier en strakker is of net iets bevalliger met zijn of haar ogen knippert en dan ben jij degene die rücksichtslos aan de kant wordt geschoven.