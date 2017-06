Veel minder kijkers voor Adam zkt Eva VIPS

Aretha Franklin komt met nieuw album

9:54 Aretha Franklin neemt samen met Stevie Wonder, Lionel Richie en Elton John een nieuw album op. De soulzangeres blijft bij haar besluit niet meer op tournee te gaan en het rustiger aan te willen doen. De nieuwe plaat verschijnt in januari 2018 en telt waarschijnlijk tien of elf nummers.