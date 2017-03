Verkiezingsshow SBS6 in schaduw van voetbal

Kinderen worden gewassen in speciekuip in nieuwe 'Mijn man is klusser'

John Williams (47) moet na opnamen voor Help, Mijn Man is Klusser! altijd even bijkomen. Toch blijft het voor de presentator de moeite waard het programma, dat donderdag alweer aan het elfde seizoen begint, te maken. ,,Als je naar huis rijdt met het gevoel dat je de mensen en vooral hun kinderen echt geholpen hebt, geeft dat een enorme boost."