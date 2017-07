Vermaard filmjournalist Barry Norman overleden

Voor de BBC-televisie maakte Norman in de jaren 70 en 80 een wekelijks filmprogramma waarin hij soms ongekend fel het filmaanbod van de betreffende week besprak. Hij deed dat met kennis van zaken, humor en zonder aanzien des persoons. Maar zijn liefde voor de cinema was onmiskenbaar aanwezig.



Norman kwam zelf uit een filmfamilie. Zijn vader Leslie Norman was een gevierd filmproducent die onder meer meewerkte aan oorlogsfilms als The Cruel Sea en Dunkirk. Zij zoon begon in de journalistiek. Eerst als showbizzjournalist daarna als filmcriticus voor onder meer The Guardian. Bij de BBC, waar hij in 1972 begon zou hij 26 jaar films bespreken. In tegenstelling tot de meeste filmprogramma’s kon Norman ongekend uithalen.



Ook zijn interviews waren vermaard. Met John Wayne ging hij bijna op de vuist toen Norman de rechtse Amerikaan confronteerde met de kwalijke kanten van de Vietnamoorlog.



Over zijn carrière zei hij enkele jaren geleden in een interview met The Guardian. ,,Toen ik op de televisie verscheen wilde men presentatoren hebben die kennis van zaken hadden en in volledige zinnen konden praten. Tegenwoordig verschijnen vooral mensen op de televisie die de ambitie hebben om bekend te worden.’’