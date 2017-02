Vijf extreem gênante momenten uit Boer zoekt Vrouw

Kreeg u ook last van plaatsvervangende schaamte bij Boer Herman en zijn veel te eerlijke opmerking over Annes modellenfoto ('wat ze van je kunnen maken, ongelofelijk')? Het is lang niet het gênantste Boer zoekt Vrouw-fragment ooit, vindt tv-columnist Angela de Jong. Haar strikt persoonlijke top 5 op een rij.

1. Zonder twijfel: Boer Marcel (de Limburgse aardappelboer die zo hopeloos verliefd was op Poolse Ksenia, maar haar niet kon krijgen, uit 2011) wipte tijdens de logeerweek in zijn iets te strakke boxershort - iets maar, hoor - de vrouwenslaapkamer binnen voor een nachtzoen. Als ik er aan terugdenk ga ik weer gillen.

2. Henrieke en Bert in de dansende theekopjes in Disneyland Parijs. Het wilde al weken niet vlotten tussen de twee in 2012 maar tegen beter weten in gingen ze toch op citytrip. Hadden ze beter niet kunnen doen. Want het beeld van zoveel wanhoop en onvermogen in de rondtollende theekopjes in Disneyland Parijs is zo veelzeggend. Ik vond het bijna zielig voor dat kopje.

3. Boer Geert. Ik kan deze hele top 5 moeiteloos vullen met allerlei acties van voelende, ruikende, proevende Geert die maar niet van de vrouwen kon afblijven. Het leverde hem zelfs een bepaalde bijnaam op. Ik kan echter niet naar hem kijken zonder aan 'de hangende puntjes' te denken. Ja, natuurlijk had hij het over borsten. Ieuww.

4. Boerin Bertie is berucht om de oorverdovende stiltes tijdens de logeerweek, maar kaasbabe Annemarie (2011) kon er ook wat van. Maar ze had een troef achter de hand, een zelfbedacht dilemmaspel. Zo zou ze de mannen wel leren kennen. Daar gaan we: kroket of frikandel? Gourmet of steengrill? Ik had er ook één voor de heren: hard wegrennen of heel hard wegrennen?