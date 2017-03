Village People komen naar festival Milkshake

In de eerste jaren van hun bestaan sloeg Village People niet aan in Nederland en België. Maar dit veranderde eind jaren zeventig met de megahits In the Navy en YMCA, die allebei wekenlang boven aan de hitlijsten stonden. YMCA staat sinds het bestaan van de lijst nog steeds vrijwel onafgebroken in de Radio 2 Top 2000.

In de VS zijn de bandleden al tientallen jaren graag geziene gasten bij tv-programma's als The Arsenio Hall Show, The Tonight, Oprah en Rosie O'Donnell Show. Daarnaast maakten ze hun opwachting in series als Married With Children en Love Boat en maakten de bandleden hun eigen speelfilm Can't Stop the Music.

