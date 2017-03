Village People komt naar festival Milkshake

In de eerste jaren van hun bestaan sloeg Village People niet aan in Nederland en België. Maar dit veranderde eind jaren zeventig met de megahits In the Navy en YMCA, die allebei wekenlang boven aan de hitlijsten stonden. YMCA staat sinds het bestaan van de lijst nog steeds vrijwel onafgebroken in de Radio 2 Top 2000.

In de VS zijn de bandleden al tientallen jaren graag geziene gasten bij tv-programma's als The Arsenio Hall Show, The Tonight Show with Jay Leno, Oprah en Rosie O'Donnell Show. Daarnaast maakten ze hun opwachting in series als Married with Children en Love Boat en maakten de bandleden hun eigen speelfilm Can't Stop the Music.

<b>George Michael</b>

Eerder kondigde het festival, dat 29 en 30 juli voor de vijfde maal plaatsvindt in het Westerpark in Amsterdam, al aan een ode te brengen aan Wham en de onlangs overleden zanger George Michael. De ode krijgt de naam 'Wham'bam Thank You Ma'am' en moet uitdragen "dat lief zijn voor elkaar niet alleen aan de kerstperiode is voorbehouden", waarmee de organisatie verwijst naar hun grootste hit Last Christmas.

Milkshake duurt dit jaar net als de vorige editie twee dagen. Het terrein bestaat weer uit een groot aantal verschillende podia die elk met performances, licht en muziek een heel eigen verhaal vertellen en gevoel uitdragen. Erwin Olaf, Joost van Bellen en Zubrowka International hebben al bevestigd als 'stage host' aan het festival mee te doen.

<b>Diversiteit</b>

Het dancefestival Milkshake heeft al vijf jaar als motto 'niets moet, alles mag'. Het feest wil laten zien dat muzieksmaak en kledingkeuze helemaal los staan van seksualiteit. Op het festivalterrein heerst een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest, stelt de organisatie. Milkshake wil de grote diversiteit aan huidskleuren, seksuele voorkeuren en verschijningsvormen vieren.