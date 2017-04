Vivian Reijs op roze wolk na droombruiloft in de sneeuw

,,Het was helemaal super", zei Vivian tegen Telegraaf TV. ,,Het was echt geweldig."



Vivian en Dirk lieten zo'n 70 genodigden naar Oostenrijk vliegen voor de trouwerij. ,,Wij zijn allebei fanatieke wintersporters. We wilden in het buitenland trouwen, maar dan niet in de zon, maar echt in de sneeuw.''



Volgens Vivian was het 'ook echt een typisch Oostenrijkse bruiloft'. Na de trouwerij besloot het stel met hun kinderen nog een paar dagen te genieten van een wintersportvakantie. Ze verwelkomden vorig jaar februari zoon James. Vivian heeft nog een dochter, Day, uit haar huwelijk met John Ewbank.