Vlaamse mafkezen scoren megahit met Ziet Em Duun

Van Echelpoel is naam van een band die bestaat uit de Belgische tatoeëerder Tijs Vanneste en zijn maat Yves Gaillard. Ziet Em Duun (vertaald: zie het hem doen) is het eerste nummer van de twee en de mannen zijn erg in hun nopjes met hun kersverse megahit die in Nederland ook voet aan de grond begint te krijgen. Zo maakte dj Ruud de Wild afgelopen week een maffe persiflage. ,,Het is veel beter uitgepakt dan we ooit hadden durven te dromen'', aldus Thijs in een interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Yves en ik wilden ons wat amuseren. Op een zondagnamiddag, we hadden een flesje wijn geopend, hebben we het nummer gemaakt. En dat is wat uit de hand gelopen.''



Van Echelpoel - volgens de mannen synoniem voor 'een mafkees die in elk dorpscafé is te vinden' - zien Tijs en Yves als 'een soort kunstwerkje'. ,,De bedoeling is om met Van Echelpoel iets te doen wat nooit eerder is gebeurd. Een verhaal, een wereld van Van Echelpoel. We gaan meer video's maken en wanneer je op het einde van 2017 alle clips achter elkaar bekijkt, moet je een geheel krijgen. Onze natte droom is om ook iets voor tv te doen.''



Klacht

Lang niet iedereen is overigens blij met Van Echelpoel. Ronald van Echelpoel (64) uit het Belgisch Borsbeek heeft recent een klacht ingediend tegen Tijs en Jef. Aan Vlaamse media vertelde hij waarom. ,,Van Echelpoel staat al generaties lang voor een familie van hardwerkende en fatsoenlijke mensen. Nu wordt een Van Echelpoel plotseling door twee Kempische boeren afgeschilderd als 'een idioot'. Een schande is het. Ik vind het heel laag om zomaar een naam te gebruiken in zo'n context. Mijn 89-jarige vader is er helemaal kapot van.''



De man wil dat de band zich excuseert, hun muziekvideo van YouTube haalt én een andere naam zoekt. Tijs' reactie: ,,Je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Mijn alter ego Jef van Echelpoel is toch een toffe kerel?! Hij zíet er misschien een beetje raar uit, maar eigenlijk is het een heel fatsoenlijke mens.''