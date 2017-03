Volkszangers zoeken werk

Om die missie te volbrengen trekken de drie – al jaren dikke vrienden – er in de zwartglanzende Ford pick-up van Beense op uit om de handen uit de overall te steken: op de boerderij, maar ook bij de interieurbouwer en in de wasstraat. ,,Ons motto is: als wij het kunnen, kan een ander het ook'', verklaart Beense, doelend op het postuur van het trio. ,,We zijn alle drie niet de lichtste. Maar met voldoende inzet en een geintje op z'n tijd kom je heel ver.’’ Duijts: ,,We hebben voldoende zelfspot, hoor. We weten dat mensen beginnen over het stutten van het podium als we met z’n drieën tegelijk komen optreden.’’



De drie hebben royale ervaring op de arbeidsmarkt. Voordat zijn stemgeluid de Muziekfeesten op het Plein kleurde, verkocht Django Wagner (46) tweedehands-auto’s. Beense had, nadat hij een opleiding tot banket- en broodbakker had genoten, verschillende betrekkingen. ,,Ik begon in de bakkerij, maar toen bleek dat ik om half drie ’s nachts op moest om brood uit de pannen te halen, hield dat op. Ik ben daarna schoonmaker geweest. En shovelchauffeur. Mijn laatste baan was in de vuilverbranding. Mooi werk, verdiende ook goed, maar het was wel smerig natuurlijk.’’



Duijts werkt nog steeds in het sloopbedrijf van zijn ouders in Tiel. ,,Ik heb een opleiding tot timmerman. ‘Als je iets in elkaar kunt zetten, kun je het ook uit elkaar halen’, zei mijn vader altijd. Had hij gelijk in. Als ik niet was gaan zingen, had ik niets liever gewild dan de grootste sloper van Nederland worden.’’