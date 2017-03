Voor het team van 3FM is dit een zware tijd

Het gaat goed met Radio 2, maar er is ook kritiek: de zender is niet publiek genoeg en eigenlijk een verkapt hitstation. Zit daar een kern van waarheid in?

,,We draaien heel weinig hits. Die kritiek klopt dus gewoon niet. De luisteraar ervaart Radio 2 juist als de meest publieke zender, maatschappelijk betrokken, respectvol, volwassen. Dat blijkt telkens uit onderzoeken. Wij proberen dat te doen met radiopersoonlijkheden waar we een groot bereik mee halen. Als je goed luistert, brengen we veel nieuws en nieuwe muziek met naast rock en pop ook soul & jazz. Woensdag is de zender bijvoorbeeld geheel gewijd aan de actie van Giro 555 tegen de hongersnood in Afrika en Jemen. En het feit dat die bekende dj’s voor Radio 2 kiezen terwijl ze elders véél meer kunnen verdienen, zegt ook veel. Want wij geven ze enorme inhoudelijke vrijheid.’’



Een blijvend onderwerp van felle discussie: de topsalarissen binnen de NPO. Dus ook die van dj’s als Giel Beelen en Gerard Ekdom. Wat doet u met die kritiek?

,,Daar kijken we anders naar dan een paar jaar geleden. Wat ze verdienen, zeggen we niet. Dat is iets tussen de omroep en de presentator. Maar we hebben besloten om mensen die op de norm zitten (zo’n 180.000 euro per jaar, red.) niet meer in te huren. Dat is niet meer van deze tijd. Reken maar dat dit onderwerp van gesprek blijft. Verantwoording geven over publiek geld doen we meer dan ooit.’’



Wat is in algemene zin uw missie als directeur NPO Radio?

,,De tijd dat iedereen een radiotoestel in de huiskamer had staan, ligt steeds meer achter ons. Mijn missie is om het medium in een online-wereld toegankelijk en aantrekkelijk te houden. Wat voor scherm er ook bijkomt in ons leven. Daar zijn we al hard mee bezig, maar het gaat wel sneller dan ooit.’’