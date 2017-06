Vreugdeloos optreden van Justin Bieber op Pinkpop

Zijn zang dan. Die was - een gecalculeerde gok - voor 80 procent live. Wel af en toe ondersteund door een meelopende band of een stemvervormer, maar Bieber zong. Alleen op As Long As You Love Me zakte hij terug naar playbackmodus.



Bieber zette zijn jongensachtige stem zelfs extra in de etalage door zijn pophit Love Yourself in zijn eentje op de akoestische gitaar uit te voeren. Het klonk vertederend als een middelbare scholier op een open podium op een klassenavond.



De finale was sterk - met onder meer de megahits Let Me Love You, Baby en Sorry - maar kon het optreden niet meer redden. Bieber was zich er daarvoor te weinig bewust van dat hij niet voor zijn eigen devote kudde preekte, maar op een festival met muziekfans van uiteenlopend pluimage. En zo keerde de op voorhand winnende opzet van de op verjonging gespitste Pinkpop-organisatie als een boomerang terug in het gezicht van festivaldirecteur Jan Smeets. Die meldde vooraf al zijn twijfels te hebben gehad over het boeken van Bieber. Hij zal zich nu afvragen waarom hij zijn daartoe beschikbare veto niet inzette om de komst van de zanger te blokkeren.



Verjonging is absoluut noodzakelijk op een breed festival als Pinkpop, maar die moet, zeker op het hoofdpodium, wel gebracht worden door artiesten die zich tot het uiterste inspannen om de brug tussen jong en oud tot stand te brengen.