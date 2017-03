Vriend George Michael niet betrokken bij uitvaart

,,Ik kan niets zeggen over de begrafenis, want het wordt allemaal geheim gehouden", zegt hij tegen de Daily Star. ,,Het had allang moeten gebeuren. Dit ging maar door en ik zat er middenin."

Eerder sprak Fadi, die acht jaar samen was met George, geruchten dat hij niet bij de uitvaart aanwezig mocht zijn nog tegen. ,,Het is niet waar, het is niet waar, niet waar, niet waar", schreef hij op Twitter, waar hij vorige week zijn account opzegde.

De haarstylist was degene die de zanger op Eerste Kerstdag dood in bed aantrof in zijn huis in Oxfordshire. Eerder deze week werd bekend dat George een natuurlijke dood stierf als gevolg van hart- en leverproblemen.