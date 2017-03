'Vriendin' Brad Pitt bevallen van tweede kindje

De 41-jarige actrice liet in september via Instagram weten dat ze in verwachting was van haar tweede kind. ,,Een aantal jaren geleden ontmoette ik de man van mijn leven, de vader van onze zoon en de baby in mijn buik", schreef de Française toen. In diezelfde maand circuleerde het gerucht dat Cotillard zwanger zou zijn van niemand minder dan Hollywoodacteur Brad Pitt die ze had leren kennen op de filmset van het oorlogsdrama Allied. Cotillard zou de oorzaak van de echtscheiding zijn van Pitt en Angelina Jolie. De actrice kwam vrijwel gelijk met een verklaring waarin stond dat Canet toch echt de vader is.



Ook de acteur liet van zich horen. ,,Ik maak er geen gewoonte van om te reageren op geruchten die over ons de ronde doen. Ik praat ook meestal niet over mijn privéleven", schreef de 43-jarige Guillaume op Instagram. Maar in dit geval kon hij niet anders, zegt hij. ,,De hevigheid van de tabloids, de domheid van sommige mensen die zichzelf journalisten noemen en de haters die veilig achter hun toetsenbord zitten, dwingen me om iets te zeggen over de trots, liefde, respect en bewondering die ik heb voor Marion."



Cotillard en Canet speelden samen in de speelfilm Love Me If You Dare uit 2003 maar begonnen pas in 2007 een serieuze relatie. Recent werkten de twee samen in de film Rock'n Roll.