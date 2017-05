Vriendin wilde Filemon niet langer steunen tijdens kickboxsavontuur

,,Ik vind het echt heel klote voor alle betrokkenen, maar mijn lichaam is er gewoon niet geschikt voor. Ik had vijf maanden lang gekneusde ribben. Ik wist dat het moeilijk zou worden en ik dacht dat het door trainen goed zou komen, maar ik kwam er maar niet doorheen. Ik heb er een vervelende nasmaak aan overgehouden", vertelt Filemon in RTL Boulevard.



,,Thuis kreeg ik van mijn vriendin te horen dat ze me niet langer meer wilde steunen, dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Ook mijn broer wilde me even niet meer zien'', vertelde Filemon. ,,Woensdagavond kwam ik na de training thuis en had ik totaal geen energie meer. Ik ademde niet meer goed door mijn gekneusde ribben en hyperventileerde."



Vrijdag maakte de BNN-presentator bekend dat hij de ring niet meer wilde ingaan met zijn tegenstander Ajouad El Miloudi. Toen liet hij weten dat hij er fysiek en mentaal doorheen zat door aanhoudende blessures en angst voor het gevecht. Daardoor komt de laatste aflevering te vervallen.