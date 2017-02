Vrouw in herdenkingsvideo Oscars is niet dood

Naast de grote blunder die vannacht tijdens de Oscaruitreiking werd gemaakt met de winnaar van beste film, heeft The Academy nóg een gênante fout gemaakt. Filmproducent Jan Chapman kreeg de schrik van haar leven toen ze tijdens de uitreiking haar foto naast de naam van een overleden collega zag in een herdenkingsvideo.

In het filmpje werd een eerbetoon gebracht aan meerdere prominente personen uit de filmindustrie die het afgelopen jaar zijn overleden. Zo kwamen onder anderen Carrie Fisher, Prince, Debbie Reynolds en Gene Wilder voorbij.

De foto van de Australische Jan Chapman stond per ongeluk naast de naam van de in oktober vorig jaar overleden Janet Patterson. Patterson was een Australische kostuumontwerpster waar Chapman een nauwe band mee had. ,,Ik was er kapot van dat mijn foto gebruikt was, in plaats van die van mijn goede vriendin en collega’’, liet ze weten aan het Amerikaanse filmtijdschrift Variety. ,,Ik ben springlevend en nog altijd werkzaam als filmproducent''.

Genomineerd

Chapman is in Australië één van de meest vooraanstaande filmproducenten met films zoals Lantana, Holy Smoke en The Last Days of Chez Nous op haar naam.

Patterson werd tijdens haar carrière vier keer genomineerd voor een Oscar. Die nominaties ontving ze voor: The Piano, Oscar and Lucinda, Bright Star en Portrait of a Lady.