Vrouw Simon Keizer deelt prachtige foto van babybuikje

De Volendamse is om en nabij de zes maanden in verwachting. Haar man maakte medio december tijdens een concert in Ahoy bekend dat zijn vrouw in verwachting is. Simons collega Nick Schilder bleek op dat moment nog niet op de hoogte.



Simon Keizer onthulde eerder in zijn biografie dat Annemarie een aantal jaren geleden een miskraam had. ,,We kwamen erachter toen de miskraam na een week of zes zwangerschap al een feit was", aldus de zanger. In het boek liet hij ook doorschemeren eigenlijk geen grote kinderwens te hebben. Dat veranderde echter door de heftige gebeurtenis.



Wanneer Annemarie is uitgerekend is niet bekend. Evenmin hoe het nu met haar gaat en of ze in verwachting is van een jongetje of meisje. Simon vertelde eind januari dat zijn vrouw nauwelijks last had van zwangerschapskwaaltjes. Op dat moment: ,,Het is dat ik zeker weet dat er iets in die buik zit anders zou ik niet zeggen dat ze zwanger is. Het is nog allemaal strak, weinig van te zien'', aldus de zanger.