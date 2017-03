Waarom de lullo's Kerstens en Van Binsbergen heten

,,Hey, Kerstens. Lul!" Dat klinkt zó goed, dat het al meer twintig jaar gezegd wordt. Maar waarom heet Kerstens eigenlijk Kerstens? En waarom heet zijn mede-corpsbal Van Binsbergen eigenlijk Van Binsbergen? Herman Koch, die Kerstens speelde in de legendarische serie uit de jaren 90, vertelt vandaag in NRC Handelsblad heel terloops waarom.

De onthulling over de herkomst van de namen komt en passant aan bod in het interview, waarin het draait om zeven door Koch zelf gekozen liedjes. Als Koch het heeft over een van die liedjes (The Pretty Things - I Can Never Say), wordt duidelijk waar twee van de drie karakters uit de serie hun befaamde achternaam aan te danken hebben.

Koch: ,,'I Can Never Say' is een heel simpel nummer, dat draaide ik voor mijn oppassers, steeds weer, tot ze er gek van werden. Dat is een moment dat ik me goed herinner, dat ik het écht kwijt moest: 'Moet je nóu horen, dit echt echt te gek!' Studenten waren dat, die babysitters. De ene heette trouwens Kerstens en de ander Van Binsbergen. "

Koch vertelt niet waar het derde personage Kamphuys zijn naam aan te danken heeft.

Over Jiskefet, het programma waar De Lullo's een vast item van was, rept Koch verder niet in het interview met NRC-journalist Bertram Mourits. Waar het wel over gaat is over het Boekenweekgeschenk, dat hij dit jaar schrijft.

Sketch

Koch (1953), zowel acteur, televisiemaker als schrijver, groeide op in Amsterdam-Zuid. In 1995 ontstond De Lullo's, een sketch die wegens succes vaker werd opgevoerd. Alle afleveringen draaien om drie hoofdpersonen: Kerstens, Van Binsbergen en Kamphuys. De drie studenten doen niet veel, behalve veel drinken, neerkijken op alles en iedereen die niks met het studentencorps te maken heeft ('knorren'), én heel slap ouwehoeren, vooral over hun seksuele uitspattingen. Uit dit laatste tijdverdrijf ontstond de memorabele zin 'Heb je nog geneukt?'. De drie ballen zitten in de serie grotendeels met hun dispuutsdas om op de bank.