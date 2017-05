Waarom Isabelle Huppert 43 keer een vinger brak

Wat doet een filmjournalist als hij een half uur lang mag praten met zijn favoriete filmactrice? Om te beginnen geen selfie maken of om een handtekening vragen. Dat is heel onprofessioneel, hoe groot de verleiding ook is.



Zeker op mijn leeftijd doe je dat niet (meer). Het is meer iets voor bakvissen en fanboys. Bovendien is Isabelle Huppert niet het type dat daarop zit te wachten. Zij is iets ouder dan ik en zo’n kanjer behandel je met respect.



Huppert kan koeltjes overkomen, maar af en toe schiet ze tijdens het gesprek in de lach. Zoals toen ik haar de vraag stelde over de scène uit haar Gouden Palm-kandidaat Happy End van Michael Haneke, waarin haar personage de vinger breekt van haar strontvervelende zoon.



,,Dat was een ingewikkelde scène om te draaien, maar het resultaat vind ik heel geestig,’’ vertelt Huppert in Hotel Majestic in Cannes. ,,Over de opname hebben we een keer of 43 gedaan. Wat mij betreft vat het precies samen waar deze film om gaat. Hoe wij tegenwoordig met geweld omgaan.’’