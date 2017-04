Wangen Sylvie extreem roze, Michael brengt ode aan kids

Henny Huisman bedolven onder afzeikreacties na adoptie 'babyaap'

16:33 Oud-presentator Henny Huisman heeft een wagonlading negatieve kritiek over zich heen gekregen nadat hij op Twitter een kort filmpje zette waarin hij volgens eigen zeggen te zien was met de zojuist door hem geadopteerde chimpansee-baby Bibi. ,,Altijd al willen hebben. Zó lief'', vertelde hij in het videootje waarin het aapje te zien is in een zuurstokroze pakje en met dito speen in de mond. Vervolgens werd Henny (65) op sociale media volledig afgemaakt als 'Michael Jackson' en 'dierenbeul'.