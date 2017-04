Wat gaat John de Mol doen met zijn SBS?

John de Mol zelf hield het gisteren bij een algemeen statement. De mediatycoon, ook al eigenaar van radiozenders Sky Radio, Veronica en Radio 538, ziet de overname als een ‘belangrijke stap op weg naar een nieuw Nederlands multimediabedrijf’. Daarnaast is hij nog altijd in een overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep (TMG) verwikkeld. Die lijkt hij echter te verliezen van het Belgische krantenbedrijf Mediahuis. ,,Maar we dachten van Houdini ook dat hij nooit uit de boeien kon komen’’, aldus De Langen. ,,Het bezitten van SBS in combinatie met de videokanalen van TMG zou perfect zijn, omdat hij dan ook het digitale domein kan vergroten.’’



Want waarom je alleen concentreren op het ‘ouderwetse’ tv-kijken, vraagt Mark Koster van Quote zich af. Jongeren kijken toch meer en meer online? Daar verandert een Linda de Mol niets aan. ,,Investeren in televisie is als het kopen van de Titanic. De enige ratio vind ik in de deal die hij ooit sloot met ITV.’’ Kort samengevat: twee jaar terug verkocht De Mol zijn Talpa voor liefst 500 miljoen euro aan de Britse omroep ITV. Als hij doorgaat met het scoren van internationale kijkcijferhits als The Voice, wacht hem uiteindelijk een bonus van nog eens ruim een half miljard euro. ,,Deze deal is dus een boekhoudkundige exercitie’’, zegt Koster, die ook een boek schreef over de televisiegigant.



Of zou het willen hebben van SBS gewoon met ego te maken hebben? Henk Burgerhout van mediabureau Head to Head: ,,Het is volgens mij ook het venijn dat hij TMG waarschijnlijk niet kan kopen. En het mislukken van zijn zender Tien zit hem nog steeds dwars. Los van dat hij een briljant zakenman is, wil hij bewijzen dat hij een zender kan runnen.’’