Weer auto volkszanger Frank van Etten in brand gestoken

,,Dit voelt echt niet goed. Ik heb met een stelletje gekken te maken'', vertelt een geschrokken Van Etten aan het AD. De levensliedvertolker is zó bang dat hij een beveiliger heeft ingehuurd om zichzelf en zijn gezin te beschermen. ,,Want je weet maar nooit of het bij die branden blijft.'' Hij heeft een serieus vermoeden wie achter de brandstichtingen zit. De zanger - die landelijke bekendheid kreeg met zijn deelname aan de Hazes-talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen - meldde afgelopen week dat hij al een tijdje wordt afgeperst en bedreigd. Het Openbaar Ministerie verdenkt in dit verband twee Apeldoorners, een vader en een zoon.



Van Etten: ,,Ik heb in het verleden contact gehad met twee mannen met wie ik een autobedrijfje zou gaan beginnen. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat ik rond die tijd meer werk kreeg als zanger. Dat ik uit die zakendeal stapte hebben de heren me altijd kwalijk genomen. Ik vermoed dat de brandstichter(s) in die hoek moeten worden gezocht.''



Voortvluchtig

Volgens de zanger gaat het om een 52-jarige man en zijn 25-jarige zoon die recent moesten voorkomen bij de rechtbank op verdenking van afpersing van meerdere personen, oplichting, mensenhandel, het runnen van een criminele organisatie en illegale prostitutie. ,,Vrouwen die tegen hun zin seks moesten hebben'', licht Frank een tipje op van de sluier. ,,De vader zit momenteel vast, maar de zoon is voortvluchtig. Mijn gevoel zegt dat hij de persoon is die mijn wagens in de fik heeft gestoken.'' De eigenaar van het schadeherstelbedrijf in Apeldoorn waar de auto's stonden heeft niks gezien. ,,De politie zegt dat een auto hier met hoge snelheid is weggereden", vertelde de eigenaar vandaag aan Omroep Gelderland.



Frank van Etten is ten einde raad, zo omschrijft hij zijn gevoelens. ,,Die auto's waren goed verzekerd. De waarde van die Mercedessen zal ik geheel of gedeeltelijk ooit wel weer terugkrijgen. Weet je? Materiële schade is nog niet het ergste. Wel wat mij en mijn gezin wordt aangedaan. Ik hoop dat ze snel de dader(s) zullen vinden. Dan kan ik weer door met mijn leven. zonder angst en zonder vrees voor dit soort toestand.''