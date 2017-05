Weinig kijkers voor reisprogramma Rik van de Westelaken

reportage Op de set van Hollands Hoop: Dat we hier staan, is een soort wonder

8:01 Het vergde jaren geduld, maar seizoen 2 van het bewierookte Hollands Hoop, ‘onze Breaking Bad’, is eindelijk in zicht. Het AD nam een kijkje op de set, de Groningse boerderij waar Marcel Hensema’s personage Fokke aan zijn wietimperium bouwt. ,,Het is een soort wonder dat we hier staan.’’