Wibi Soerjadi: Ik heb de speelsheid in mezelf altijd gekoesterd

Het haardvuur knappert - manshoge uitvoeringen van de superheld Iron Man en Captain Jack Sparrow uit de filmreeks Pirates of the Caribbean kijken elk vanuit een hoek toe. Iconische Disneyfiguren als Donald Duck, Mickey Mouse, Pluto en Tinkerbell breken surrealistisch de statigheid van de woonkamer met zijn klassieke meubelen. ,,O ja, ik herinner me mijn eerste concert nog goed. Ik was 11, speelde in de Doelen in Rotterdam. Mozart en Chopin.''



Hij heette een wonderkind. Vader en moeder Soerjadi - hij dr. ir. in de wiskunde, zij sociologe - namen Wibi ooit mee naar een concert met muziek van Franz Liszt, de componist die hij voor altijd in het hart zou sluiten. ,,Toen ik luisterde, was het alsof de tijd stil stond. Die pianist, die vleugel. Pure magie. Dit is wat ik wil.''



Organisch

Zijn privépianolerares kon hem al snel niet meer bijbenen - op het conservatorium slaagde hij met het hoogst haalbare cijfer. ,,Spelen gaat bij mij automatisch, organisch. Het voelt alsof ik heel mijn leven niet anders heb gedaan dan pianospelen.'' Hij werd de meester van de 'floating fingers', het subtiel beroeren van de pianotoetsen, waarbij zijn vingers over het ivoor lijken te zweven.



Wibi Soerjadi werd een wereldnaam (hij speelde verscheidene keren in de Carnegie Hall in New York), en geldt als een der grootste vaderlandse pianisten. Vermaard om zijn technische virtuositeit en intense interpretaties. Maar Wibi is ook een pianist die, net zo goed buiten de concertzaal, spot met het archetypische beeld van de klassieke musicus. ,,Je moet door muziek heen kunnen kijken. Ik ben geen slaaf van de heersende wetten in de klassieke muziek. Klassiek zou verheven moeten zijn, bijna sacraal. Als een dirigent of solist opkomt, richt die geen woord tot de zaal. Geen 'goedenavond', geen uitleg of toelichting. Ik heb dat altijd als afstandelijk ervaren. Ik wil juist mensen deelgenoot maken van muziek, hen het gevoel geven dat ze iets bijzonders meemaken. Op een ontspannen wijze zonder die zogenaamd verplichte muzikale etiquette.''