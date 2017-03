Wibi Soerjadi zou in Disneyland kunnen wonen

,,Het is fantastisch", stelt Soerjadi, die naar eigen zeggen het park in Frankrijk meer dan honderd maal bezocht. ,,Alles is nog mooier aangekleed dan het al was: extra gordijntjes, nieuwe accentjes. Het hele park straalt weer, vanaf de eerste seconde dat je binnenloopt." Zijn favoriet op het complex blijft The Tower of Terror, een attractie waarin de bezoeker een vrije val van meer dan 50 meter maakt en zelfs even gewichtsloosheid ervaart. ,,Al weet je exact wat er gaat gebeuren, het blijft elke keer even spannend. En anders kan je altijd mensen gaan kijken die er voor de eerste keer in zitten, om te zien hoe zij reageren op alle verrassingen."



Oer-emotie

Soerjadi geldt als een van de grootste Disney-fans van Nederland; zijn hele huis staat vol met parafernalia en memorabilia. ,,Disney-films en -parken weten op een hele knappe manier een soort simpele oer-emotie in ieder mens aan te spreken", omschrijft de pianist. ,,De klassieke muziek die ik doorgaans speel is zwaar en vertelt verhalen over gecompliceerde relaties en situaties." Disney straalt altijd ongecompliceerde positiviteit uit, bepleit Soerjadi. ,,Je weet áltijd dat het goed komt en je wordt altijd een gelukkiger mens van een Disney-ervaring. Het is voor mij de ultieme vorm van ontspanning en het gaat letterlijk nooit vervelen; ik zou hier meteen gaan wonen als dat mogelijk was."



Natuurlijk zijn er ook mensen die Disney fake of gekunsteld vinden. ,,En dat is prima", voegt de BN'er er meteen aan toe. ,,Je hebt ook mensen die de schoonheid van bepaalde muziek niet inzien, of die niets hebben met een sterrendiner - die worden net zo gelukkig van een geprakte hap." Al ontmoet de pianist zelf altijd alleen maar mensen die zijn passie voor Disney snappen en delen. ,,In Disneyland valt elk onderscheid tussen mensen weg: leeftijd, kleur, sekse, iedereen is hetzelfde. Iedereen is weer even kind en niemand schaamt zich ervoor. Ik zie echt niet in wat daar verkeerd aan kan zijn."