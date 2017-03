WIDM: Een laatste toost op De Mol

Toegegeven, Sanne zou een schitterende Mol zijn. Iemand die fanatiek genoeg aan elke opdracht begint, zelfs links en rechts sneren uitdeelt als ze haar zin niet krijgt en geïrriteerd lijkt wanneer iemand roet in het eten gooit. Ze riep het meermaals dit seizoen: 'Jongens, even niet Mollen nu!'



In 'Het einde in zicht' was iedereen en niemand verdacht. Jochem van Gelder las in het Once Upon a Time in the West-achtige Moltown, inclusief tsjirpende krekels en piepende schommelstoelen, de tekst voor alsof hij het al uit zijn hoofd wist. Sanne wist ondanks de afwezigheid van een kompas ineens precies wat oost en west was. Thomas deed weer eens helemaal niets en liet de anderen het vuile werk opknappen. Eenzelfde tafereel zagen we in Shevlin Park.



Sanne was dubieus in haar wil om te winnen (zou presentator Art Rooijakkers tegen de Mol hebben gezegd dat het bij elkaar geknoopte bedrag van 12.160 euro klopte, ook al was dat niet het geval?). Jochem was (té?) dubieus in het onnodig blijven uitrollen van touw en was tijdens fase 2 steeds de tel kwijt (al verbaast me dat bij hem niets, gemeen hè?).



En Thomas...die deed maar weer wat.Om het alles behalve minder overzichtelijk te maken, switcht iedereen ook nog eens van hoofdverdachte tijdens de laatste test. Het is volgens mij een unicum in Wie is de Mol? Als Jochem de Mol níet is, heeft hij een onvoorstelbaar portie geluk gehad de afgelopen weken. Hij ging op zijn gevoel af en wijst naar Sanne. Zij wijst naar Thomas. Haar onderbouwing: ,,Thomas heb ik altijd als 'bijmol' gehad, daarom zit ik hier nog.'' Thomas wijst op zijn beurt weer naar Jochem. Ik voorspel dat in ieder geval één van hen volgende week flauwvalt tijdens de ontknoping in het Amsterdamse Vondelpark.



Nog één weekje gissen voor de zeepbel weer is doorgeprikt. Ik ben vast niet de enige die zich de dag na de onthulling altijd afvraagt waar we ons 10 weken lang in vredesnaam zo over hebben opgewonden. Maar tot die tijd, laten we er nog even lekker ruzie over maken. Wat zou Donald Trump zeggen tegen iedereen die nog steeds Jochem verdenkt? Total losers!



Verdachte van de week: Ik switch in elk geval níet van Mol en blijf bij de veel te passieve Thomas pokerface Cammaert. Of zoals Art zei: de man die dacht de hoofdrol te spelen in zijn eigen actiefilm, maar eigenlijk in een komedie zit.



Losse observaties: Ik heb het nog niet eens gehad over Diederik Jekel die ik de overwinning zo had gegund. Maar je zag het ook vorige week al in zijn ogen: ik ben de lul!



Laat je niet misleiden door Jochem van Gelders Wikipediapagina waar de Lachen om Homevideo's-presentator al sinds vorige week als Mol wordt aangewezen. Er is elk jaar wel een grapjas die hetzelfde geintje flikt. Trap er (nog) niet in!



De schitterende slotmuziek komt uit de soundtrack van de Netflix-serie The Crown.



Geloof het of niet, maar ik heb komende week een interview met dé Mol dat in de ochtend vóór de ontknoping wordt gepubliceerd in het AD! Je leest het goed. Géén fake nieuws dit mensen!