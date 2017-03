Wie is de Mol? breekt kijkcijferrecord

Het zeventiende seizoen van Wie is de Mol? begon dit jaar op zaterdag 7 januari. Die aflevering noteerde ook al recordcijfers. Ruim 2,9 miljoen mensen keken naar de eerste aflevering. Het was daarmee de best bekeken seizoensstart ooit.



In de op een-na-laatste aflevering van het seizoen was te zien wie de drie finalisten zijn. Jochem van Gelder, Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert zijn de laatste drie overgebleven kandidaten van het spelprogramma. Aan het begin van aflevering negen viel wetenschapsjournalist Diederik Jekel af.



Vorig jaar keken 1.967.000 kijkers naar de voorlaatste aflevering van het zestiende seizoen. De best bekeken een-na-laatste aflevering tot nu toe was in 2014 toen 2.527.000 kijkers zagen hoe Susan Visser en Sofie van den Enk samen de finale haalden.



AD-verslaggever en molloot Gudo Tienhooven praat je hier bij over complotten, vreemde acties en zijn laatste theorieën.