Wie Is De Mol: The Hateful Five

MollenboekjeIn zijn mollenboek houdt AD-verslaggever en molloot Gudo Tienhooven elke zaterdagavond zijn bevindingen bij over Wie is de Mol?. Hij praat je bij over complotten, vreemde acties en zijn laatste theorieën. Hij zet de meest opvallende hints op een rij en heeft elke week een verdachte. Spoiler alert: in deze rubriek wordt de laatste afvaller genoemd.

Aflevering 6: ‘wijzer worden?’

Logo Volledig scherm Gudo Tienhooven is naast verslaggever ook Molloot. © AD En? Beetje wijzer geworden van aflevering 6? Nou, we leerden dat Jochem van Gelder als klein jochie graag boer wilde worden. En dat hij van het vooruitzicht om gras te mogen maaien een blijder Mickey Mouse-gezicht krijgt dan bij het vinden van 750 euro. De SBS-presentator had het zelfs zo naar zijn zin op die tractor dat hij maar vrolijk rondjes blééf rijden. Die cirkel daar, dat groeit nooit meer aan!



We leerden ook dat Jochem na dit avontuur waarschijnlijk niet met Sanne Wallis de Vries spontaan de kroeg induikt. Ook al bood zij zichzelf nog aan als een minnares ‘waar je vrouw niets van hoeft te weten’. Geen gouden duo die twee. Sanne legde op het eind even wijsneuzerig uit dat Imanuelle Grives de test ook bewust slecht kon hebben gemaakt zodat iedereen zeker was van een figuurlijk of letterlijk groen scherm. ‘Snap jij het spel eigenlijk wel, Jochem van Gelder?’ Hij liet daarop een heerlijk zelfverzekerd, bijna spottend lachje zien. Het werd niet hardop gezegd, maar je kon het zo invullen: ‘Wacht jij maar, mevrouw de cabaretier!’

Overigens vraag ik me serieus af of Imanuelle nou zo’n slimme zet maakte door bij de executie haar bondgenoot en hoofdverdachte een vrijbrief te geven. Legt ze daarmee niet al haar kaarten op tafel? Thomas Cammaert, Diederik en Sanne moeten nu toch minstens een vermoeden hebben wie zij wel en niet vertrouwt?



Er gebeurde deze week in elk geval weer wat. Was vorige week een niet vooruit te branden aflevering van Little House on the Prairie, vanavond leek meer op de iets vlottere en grimmiger Tarantino-western The Hateful Eight (of Hateful Five zo je wilt). Niemand vertrouwt elkaar, iedereen is op zijn hoede en de kijker gist mee vanaf de zijlijn. Want hoe intrigerend de opdrachten ook waren, echt wijzer werden we er niet van. De proef in de ondergrondse saloonbar is voer voor mensen die het heerlijk vinden elke aflevering vier keer terug te kijken. Misschien zien zij nog hoeveel enveloppen bewust of onbewust over het hoofd werden gezien.

Logo Volledig scherm Sanne verwacht dat de Mol een man is. © NPO

Quote Backspacen? Ach, laat ook maar staan. Follow the money, lichaamstaal en ‘spellogica’; daar zou ik me dit seizoen op concentreren. Niet op de vaak vergezochte, speciaal voor tv-kijkers verborgen, aanwijzingen. Ik werd daadwerkelijk gemaild door kijkers die vorige week een eureka-moment beleefden bij het zien van Jochem van Gelders sjaal. Een met een ooievaar erop. En zoals we allemaal weten vreten die beesten mollen! ‘Doe er je voordeel mee, Gudo...’



Vooruit, ze zijn er ook van een niveautje hoger. Waarom werd vorige week tot driemaal toe de soundtrack ineens onderbroken door de openingsriedel van Beethovens Für Elise? Precies op de momenten dat Jochem in beeld verscheen. En dan is er de zogeheten tweeling-theorie. Die zwerft al enige tijd rond op internet. Ik schonk er eerst nauwelijks aandacht aan (‘Twee eendjes in beeld, opletten geblazen!), maar inmiddels begint ook ondergetekende te twijfelen. Goed daar gaan we dan…



Tweelingen, paren, dubbelingen en spiegelingen; je spot ze week na week om de haverklap. Het begon met die eendjes, vervolgens waren er shots van twee zeehonden, twee paarden, twee cowboytegenstanders. Maar ook overal dubbele getallen waar de camera nogal nadrukkelijk op inzoomt. Wat me ook net te binnen schiet (ik loop hiermee wel het risico dat iemand psychiatrische hulp inschakelt): Art Rooijakkers wordt straks vader van een tweeling. Oef, dat klinkt lijp! Backspacen? Ach, laat ook maar staan.

Maar verwijst dit alles nu naar Jochem van Gelder die tweeling als sterrenbeeld heeft, of naar Thomas dat ‘tweeling’ betekent (iets Bijbels, trust me). Hij drukte vorige week envelop 2 achterover om (toevallig samen met Jochem) 2 jokers te kunnen buitmaken. Maar let op, daar komt ‘ie dan: In het wekelijkse openingsfilmpje (of leader) zien we alleen deelnemer Thomas ook in een spiegelreflectie!



Is hier sprake van een ‘Klaasje’? In het vorige seizoen ontdekten we (lees Molloten) halverwege en masse dat Klaas van Kruistum wel de Mol moest zijn door wat al te duidelijke hints van de makers. Ik mag toch eigenlijk hopen dat ze nu alles op alles zetten om een herhaling van zetten te voorkomen, toch?Terug naar ‘wijzer worden?’ Ik kneep hem flink bij het scherm van Thomas. Die wordt toch niet rood hè?! Want jongens, dat is toch onze Mol dit jaar?!

Logo Volledig scherm Alle vijf de deelnemers mogen door © NPO

Verdachte van de week:

Thomas dus die vorige week nog zijn symbolische handtekening zette door de jokers letterlijk met het Mol-logo te brandmerken en vanavond handig een bedrag van 750 euro voorbij loopt. En die kaart met ‘harten 2’ lieve Molloten…

In de gaten houden:

Diederik maakte zichzelf voor het eerst in weken weer eens verdacht. Het is dat Sanne naast hem stond, anders had hij het woord ‘Molboekjes’ nooit geraden. Hoe duidelijk Boer Jochem en co dit ook in het gras kerfden. Hij deed zelfs nog een wanhopige (en mislukte) poging er ‘molboekje’ van te maken, want die ‘s’…dat wist meneer niet zeker. De wetenschapper leek bijna pissig toen met deze opdracht het volle pond werd verdiend. En hoorde ik het goed bij de rodeo-arena? ‘Ik kan veel, maar dingen zien…?’

