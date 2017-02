Wie verdient een Oscar? AD voorspelt beste acteur

Razzies voor film over Hillary Clinton

20:07 De films 'Batman v Superman: Dawn of Justice' en 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party' hebben vandaag bij de uitreiking van de Golden Raspberry Awards de meeste prijzen in de wacht gesleept. De prijzen, ook wel Razzies genoemd, gaan naar de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar.