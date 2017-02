Wie verdient een Oscar? AD voorspelt beste actrice

De kans is levensgroot dat Stone (vooral bekend als het liefje van Spider-Man) voor La La Land een tweede Oscarnominatie in de wacht sleept. De film heeft in Hollywood de wind mee. De concurrentie bestaat uit films met zwaardere thematiek (rassendiscriminatie in Moonlight en een fataal familiedrama in Manchester by the Sea).



