Wikipedia maakt einde aan mini-oorlog rond... Garfield

Ging jij er ook altijd van uit dat Garfield een kater is? Dan ben je niet alleen. De stripfiguur werd in 1978 voor het eerst getekend door Jim Davis, en intussen kent iedereen de luie kat die enkel bezig is met slapen en eten (en zijn baasje pesten). Maar het geslacht van de kat, daar zou je kunnen aan twijfelen. Jim Davis zelf vertelde immers ooit in een interview dat de kat 'universeel is'. ,,Hij houdt zich bezig met eten en slapen, en als kat is hij niet echt mannelijk of vrouwelijk. Hij heeft geen ras of nationaliteit en is niet jong of oud."



Op de Wikipediapagina stond echter 'mannelijk' bij geslacht, en daar kon blogger en journalist Virgil Texas niet om lachen. Hij besloot om de pagina van Garfield aan te passen en vulde 'geen' in bij het onderdeel geslacht. Aan de Washington Post vertelde hij later dat hij bezorgd was om fouten 'in het literaire canon'.

Maar Virgil is niet de enige Garfieldfan die zijn weg weet op Wikipedia, en niet iedereen ging akkoord met zijn redenering. In de strips noemt Jon zijn kat immers vaak 'good boy' als hij de krant haalt, en het feit dat Garfield op vrouwelijke katten valt, zou ook bewijzen dat hij een kater is. Wat volgde was een mini-oorlogje waarbij Garfield sneller van geslacht veranderde dan een stoplicht. Op een bepaald moment stonden er niet minder dan 19 (!) citaten die zijn mannelijkheid moesten bewijzen, en een van de edits was afkomstig uit het Amerikaanse House of Representatives. Als de overheid zich begint te moeien, weet je dat het menens is.