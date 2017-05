William Spaaij maakt debuut als regisseur

Het stuk volgt vier jonge mensen aan het begin van hun leven. Bekende Nederlandse nummers van onder meer Marco Borsato, De Dijk, Racoon, Frank Boeijen en Nick & Simon vormen de soundtrack van het stuk. De hoofdrollen worden gespeeld door Rose-Anne van Elswijk (Spijt! de musical), Thomas Kuipers (Kiss of the Spider Woman), Daisy Duin (Grease) en Mitch Wolterink (Rent).



,,Dit is iets dat ik altijd al wilde doen'', vertelt Spaaij. ,,En hoewel ik nooit helemaal afscheid zal nemen van het podium, wil ik me in de toekomst wel meer op regisseren gaan richten. Bij acteren gaat het toch vaak om je eigen ego; bij regisseren gaat het om het beste uit andere mensen halen en andere mensen enthousiast maken.''



Het is nog niet duidelijk of Voor alles is een eerste keer op een later moment in meer theaters te zien zal zijn. Spaaij speelt volgend seizoen zelf in een voorstelling over het leven van Annie M.G. Schmidt.