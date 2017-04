Winston: Stilzwijgen Boulevard over affaire Humberto is erg raar

Winston snapt wel dat Boulevard worstelt met het onderwerp. ,,Natuurlijk is het moeilijk als het om een collega gaat die zelf ook niks zegt, maar toch.'' Volgens de presentator speelt ook 'de kant die Boulevard de laatste tijd op is gegaan' mee.



Niet alleen Gerschtanowitz verbaast zich over de houding van het showprogramma. ,,Boulevard is door het ijs gezakt'', vond onze columnist Angela de Jong. Pas maandagavond vond Boulevard het tijd om het stilzwijgen te doorbreken. Het afzeggen van Stax als gast bij de ochtendshow van Edwin Evers was aanleiding om te berichten over het nieuws dat de afgelopen week de headlines van showrubrieken domineerde.



Missen doet Winston RTL Boulevard niet. Na zijn vertrek genoot hij van een korte vakantie en ging vervolgens aan de slag bij SBS, waar hij grotere studioprogramma's mag presenteren. ,,Ik had verwacht dat zo cold turkey ermee stoppen me wel zou raken, maar eigenlijk is dat totaal niet het geval. Ik heb ook geen heimwee of zo. Het heeft ermee te maken dat ik nu gewoon meteen weer verder werk bij SBS en met hele fijne mensen en daar ook weer mooie dingen mag maken.''