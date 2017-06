Wonder Woman is superheldin met een echt hart

Divagedrag

Zelf wuift Gadot dergelijke conclusies met een glimlach weg. ,,Deze film vergde meer van mij dan wat ik meemaakte in het leger, waar ik als instructrice werkte. Maar klagen of divagedrag ligt niet in mijn karakter.’’



De actrice kampt inmiddels wel met een blessure, die echter niets met de nasleep van de filmopnamen te maken heeft. Een paar dagen voor het interview is zij door haar rug gegaan. Vandaar dat zij er de voorkeur aan geeft het gesprek staand te voeren.



Lang aarzelde Gadot, eerder te zien in een aantal Fast and Furious-films en Batman v Superman: Dawn of Justice, niet toen zij voor de rol van de amazone Diana werd benaderd. ,,Tot nu toe werden de superheldenfilms door mannen gedomineerd’’, constateert Gadot. ,,Bovennatuurlijke kracht werd niet met vrouwen geassocieerd. Maar Diana zit anders in elkaar dan de mannelijke superstriphelden, die ook allemaal een donker verleden hebben. Mijn personage heeft een positief karakter en gelooft in de goedheid van de mensheid. Zij heeft een echt hart en heeft het beste met iedereen voor. Zij behandelt iedereen gelijk, man of vrouw. Zij is niet seksebewust en totaal niet cynisch. Vrouwen, zo heb ik begrepen, spiegelen zich graag aan haar.’’