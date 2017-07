X-Files-actrice Gillian Anderson laat niet met zich sollen

Als Lady Edwina Mountbatten in de film Viceroy’s House speelt Gillian Anderson (48) – bekend uit The X-Files en The Fall - weer een sterk vrouwelijk personage. ,,Dat zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn?’’ Filmjournalist Ab Zagt sprak met haar. Lees hier het hele interview.