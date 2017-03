Xander de Buisonjé sluit huwelijk Roxeanne Hazes

,,We go way back, maar zeker ook vooruit", schreef Roxeanne bij een foto waarop ze een knuffel krijgt van Xander. ,,Mijn maatje @xdebuisonje gaat ons trouwen."



De 24-jarige Roxeanne werd begin deze maand ten huwelijk gevraagd door Erik, die bij haar platenlabel werkt. De vonk sloeg eind vorig jaar over tussen de twee. Begin december zette Roxeanne na ruim vijf jaar een punt achter haar relatie met Nick van Delft. Wanneer Roxeanne en haar Erik in het huwelijksbootje stappen is nog onbekend.