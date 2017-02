Yolanthe en Wesley willen kindje adopteren

De Spaanse schone die vanaf 1 maart met het programma Reunited op televisie is, waarin ze familieleden, geliefden en vrienden herenigt, weet het zeker: ,,Ons gezin zal zich sowieso uitbreiden. Een Spaanse keuken vol met vier of vijf kinderen lijkt me geweldig.”

Dat Yolanthe en Wesley graag nog meer kinderen willen is geen geheim, die wens hebben beiden meermaals uitgesproken. Mochten er geen kinderen meer bijkomen dan is Yolanthe ook ‘erg blij en erg dankbaar’ met wat ze heeft. ,,Een gezin. Dat is altijd mijn grootste wens geweest, mijn leven lang. Dat die is uitgekomen, motiveert me alleen maar meer om het leven van anderen ook iets mooier te maken.”

Rummikubben