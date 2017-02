Yolanthe laat zich van stoute kant zien tijdens slagroomgevecht

Vooraf aan het pikante moment ging de 'strijd der titaarten', iets waar met name Centraal Medisch Centrum-actrice Victoria naar uitkeek. Ze is na de geboorte van zoon Kiy (in augustus, red.) 'aardig in shape aan het komen', maar heeft behoefte aan zoetigheid. De actrices kregen een reeks vragen met baby-onderwerpen voorgeschoteld, maar goed antwoorden had bij voorbaat geen zin.



Toen het taartenapparaat niet goed werkte, besloot talkshowhost Carlo dan maar zelf een taartenbodem met een berg slagroom in Victoria's gezicht te meppen. Daarna was Yolanthe aan de beurt, waarna Carlo door de dames werd teruggepakt. Onder luid gegil van het publiek vloog de slagroom door de lucht.



Victoria spreekt op Instagram, vergezeld van de hashtag 'gieren', van goede tv. ,,Wat een heerlijke chaos #dolopyolanthe'', laat Carlo weten. De uitzending werd volgens de Stichting Kijkonderzoek door 511.000 mensen bekeken.