Zangtalent Jean zat gewoon in Libanon op school

Jean Gharibian (13) kreeg met zijn optreden vorige week vrijdag in The Voice Kids Nederland stil, met zijn stem én met zijn verhaal. Hij was gevlucht uit Syrië, zijn vader was dood, zijn huis verwoest en naar school gaan was te gevaarlijk. Nu blijkt dat niet alleen zijn vader leeft, maar ook dat hij in Libanon - en dus niet in Syrië -naar school ging. Moeder Sevan Tavik Madarian woonde met haar kinderen Jean en Patil in een buitenwijk van de hoofdstad Beiroet. Sevan en vader Mher Sarkissian zijn ruim vier jaar uit elkaar. Sarkissian leeft al geruime tijd met een andere vrouw in Armenië.



Jean en Patil gingen naar het Souren Khanamarian College, een christelijk-Armeense school. Juf Nelly vertelt dat ze zich de kinderen goed herinnert. Aanvankelijk klinkt ze opgewekt. Ze heeft Jean zien en horen zingen in The Voice Kids, via YouTube. Ze is blij voor hem en is van plan een cd ervan te maken met andere plaatjes van de jongen en zijn zus Patil. Muziek speelt een belangrijke rol op school. Ze vertelt dat ze Jean altijd heeft uitgedaagd om te spelen, bijvoorbeeld op schoolavonden. De school herkende zijn talent als hij de gitaar pakte en erbij zong.